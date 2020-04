ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌–19 ಪ್ರಕರಣಗಳು 353ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಏಪ್ರಿಲ್‌ 16ರ ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 17ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರ ವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌–19 ದೃಢಪಟ್ಟ 38 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 353 ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸೋಂಕಿನಿಂದ 13 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರ ಪೈಕಿ 82 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ 9 ಮಂದಿ, ನಂಜನಗೂಡಿನ 11 ಮಂದಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಒಬ್ಬರು, ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಮೂವರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ 3 ಜನ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಏಳು ಮಂದಿ, ವಿಜಯಪುರದ ಇಬ್ಬರು ಹಾಗೂ ಬೀದರ್‌ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.



Till date 353 COVID-19 positive cases have been confirmed in Karnataka. This includes 13 deaths & 82 discharges.

38 new positive cases have been reported from 16th April 2020, 5:00 PM to 17th April 2020, 12:00 noon.@CMofKarnataka @drashwathcn @sriramulubjp @DrKSudhakar4 @kstdc

