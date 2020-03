ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ನುಡಿಯಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಹಕರು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕುರಿತ ಸಾವಿರಾರು ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಹರಿದಾಡಿದವು.

ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೂಟವು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ #ServeInMyLanguage ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ನಡಿ ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವಿಟರ್‌ ಅಭಿಯಾನ ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು. ‘ಈ ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ನಡಿ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 7 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 31 ಲಕ್ಷ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ ತಲುಪಿದೆ’ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೂಟದ ಬಾಬು ಅಜಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

Whether a consumer pays 10 rs or 10000 rs to buy a product/service both are consumers, & both have equal rights in getting service in their languages. #WorldConsumerRightsDay2020 #ServeInMyLanguage #ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ_ಗ್ರಾಹಕಸೇವೆ

Do you know why Indian Banks are slowly stopping serving customer in Non Hindi language?

it is because of Mastee circular for use of Hindi in Banks from @RBI

Indian Govt wants to impose Hindi through Banks#ServeInMyLanguage#WorldConsumerRightsDay2020 pic.twitter.com/4GvOH1tENu

— ಅರುಣ್ ಜಾವಗಲ್ | Arun Javgal (@ajavgal) March 15, 2020