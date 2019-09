ಡಿಕೆಶಿ ಬಂಧನ Live: ತೀರ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಂಧನ ವಿರೋಧಿಸಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಗರಿಗೆದರಿದೆ. ಅತ್ತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಬಂಧನ, ವಿಚಾರಣೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.

---

5.04– ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಲೋಬಿಪಿ, ಹೈಶುಗರ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೂವರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಜಾಮೀನು ಕೊಡಿ. –ಡಿಕೆಶಿ ಪರ ವಕೀಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನುಸಿಂಘ್ವಿ

4.59– ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಇಡಿ’ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರದು –ಡಿಕೆಶಿ ಪರ ವಕೀಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನುಸಿಂಘ್ವಿ

4.57– ಮಾತನಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಇರುವಂತೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಮೌನವಾಗಿರುವ ಹಕ್ಕು ಸಹ ಇದೆ ಎಂದು ಹಳೆಯ ತೀರ್ಪು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸಿಂಘ್ವಿ.

4.55– ‘ಇಡಿ’ಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವೇ? ಆರೋಪಿ ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯವಲ್ಲವೇ? –ಸಿಂಘ್ವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ

4.53– ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಪರ ಅಹವಾಲು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಂಘ್ವಿ. ಸತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಂಧಿಸಬಹುದೆ. –ಸಿಂಘ್ವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ

4.45– ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು.

4.45– ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಡಿ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹರಣವಾಗಿದೆ. –ಡಿಕೆಶಿ ಪರ ವಕೀಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನುಸಿಂಘ್ವಿ

4.44– ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೋರಿರುವ ಇಡಿ ಪ್ರಬಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಕರಣ ಎನ್ನುವುದು ಕೈಬಿಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಕರಣ ಮಾತ್ರ. –ಡಿಕೆಶಿ ಪರ ವಕೀಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನುಸಿಂಘ್ವಿ

4.41– ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎನಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತನ್ನ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. –ಡಿಕೆಶಿ ಪರ ವಕೀಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನುಸಿಂಘ್ವಿ

4.39– ಅವರು ಕೇಳಿದರು ಅಂತ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. –ಡಿಕೆಶಿ ಪರ ವಕೀಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನುಸಿಂಘ್ವಿ

4.37– ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 276, 278, 279ಕ್ಕೂ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ––ಡಿಕೆಶಿ ಪರ ವಕೀಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನುಸಿಂಘ್ವಿ

4.31– ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಡಿ ತನಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಬಾಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. –ಡಿಕೆಶಿ ಪರ ವಕೀಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನುಸಿಂಘ್ವಿ

4.31– ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೈಬಿಡಬಹುದು. –ಡಿಕೆಶಿ ಪರ ವಕೀಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನುಸಿಂಘ್ವಿ

4.28– ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಇಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸೆ.17ರವರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇದೆ. –ಡಿಕೆಶಿ ಪರ ವಕೀಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನುಸಿಂಘ್ವಿ

4.25– ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ ಇದೆ. ಬಂಧನ ಕೋರಿರುವ ಅರ್ಜಿಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. –ಡಿಕೆಶಿ ಪರ ವಕೀಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನುಸಿಂಘ್ವಿ

4.24– ಇಡಿ ಬಳಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ

ಆಗಸ್ಟ್‌ 2, 2017ರಂದು ನಡೆದ ಐಟಿ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಿಂತಿದೆ. ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಜೂನ್ 13ಮ 2018ರಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ತಡವಾಯಿತು?

4.20– ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ನ್ಯಾಯಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಡಿಕೆಶಿ ಪರ ವಕೀಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನುಸಿಂಘ್ವಿ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ.

4.17– ಡಿಕೆಶಿ ಪರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನುಸಿಂಘ್ವಿ ವಾದ ಆರಂಭ

ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನಡೆದಿದೆ. ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದು ಅನಗತ್ಯ –ಡಿಕೆಶಿ ಪರ ವಕೀಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನುಸಿಂಘ್ವಿ

4.15– ‘ತನಿಖೆಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ’

ತನಿಖೆಯನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಲು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ದೊರೆತ ಹಣದ ನಿಖರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. – ಇಡಿ ಪರ ವಕೀಲ, ನಟರಾಜ್

4.14– ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂಧನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಇಡಿ

ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹಣದ ನಿಖರ ಮೂಲ ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಅರಿಯಲು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ. – ಇಡಿ ಪರ ವಕೀಲ, ನಟರಾಜ್

4.11– ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂಧನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಇಡಿ

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧದ ತನಿಖೆ ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. – ಇಡಿ ಪರ ವಕೀಲ, ನಟರಾಜ್

4.10– ‘ತನಿಖೆಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ’

ಸಮನ್ಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ‘ಇಡಿ’ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. – ಇಡಿ ಪರ ವಕೀಲ, ನಟರಾಜ್

4.08– ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿರುವುದು ನಿಜ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿರುವುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿವೆ. – ಇಡಿ ಪರ ವಕೀಲ, ನಟರಾಜ್

4.04– 14 ದಿನ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ: ‘ಇಡಿ’ ಪರ ವಕೀಲರು

ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ 14 ದಿನ ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವಕೀಲ ಕೆ.ಎಂ.ನಟರಾಜ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಕೋರಿದರು.

The accused was arrested under the Prevention of Money Laundering Act, Nagraj begins as he seeks ED custody for 14 days. #DKShivakumar

— Bar & Bench (@barandbench) September 4, 2019