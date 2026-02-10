ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologygadget news
ADVERTISEMENT

Anthropic AI: ಐಟಿ ಲೋಕದ ‘ಮಹಾ ಪ್ರಳಯ’ದ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:27 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಳ-ಅಗಲ: ಐಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಐ ಟೂಲ್‌ ಕನ್ನ?
ಆಳ-ಅಗಲ: ಐಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಐ ಟೂಲ್‌ ಕನ್ನ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಎಐ ಅವಲಂಬನೆ: ಐ.ಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್
ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಎಐ ಅವಲಂಬನೆ: ಐ.ಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್
Artificial intelligence

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT