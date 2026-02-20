AI ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೈ,ಆದರೆ ದೆಹಲಿಯ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ: ಸುನಕ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎ.ಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ದೆಹಲಿಯ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ದೆಹಲಿಯ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲು ತಡವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಸುನಕ್, ದೆಹಲಿಯ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕುರಿತು ನಗೆ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ತಡವಾದೆ. ನನ್ನದೇ ತಪ್ಪು. ಎ.ಐ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೂ ದೆಹಲಿಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ರಿಷಿ ಸುನಕ್, 'ಭಾರತ ಎ.ಐ 'ಸೂಪರ್ ಪವರ್'ನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶಂಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಈ ವಾರ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ನೋಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಎ.ಐ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಭಾರತ ಎ.ಐ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಐಸಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವೇ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ಸುನಕ್ ಮಗದೊಂದು ನಗೆ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದರು. </p>.AI Summit: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿಗ್ಗಜರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನವೋದ್ಯಮ ‘ಸರ್ವಂ ಎ.ಐ’.ಎ.ಐ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸವಲ್ಲ: ಆಂಟೊನಿಯೊ ಗುಟೆರಸ್