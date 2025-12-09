ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologygadget review
ADVERTISEMENT

OnePlus Pad Go 2: ಡಿ. 17ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ; ಪರದೆ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾಹಿತಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 9:43 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 9:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
GadgettabletOnePlusPad

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT