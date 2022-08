ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಿದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ

ಚೆನ್ನೈ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ‘ಸ್ಪೇಸ್ ಕಿಡ್ಸ್’ ಸಂಘಟನೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದೆ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹೀಲಿಯಂ ಬಲೂನ್‌ಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್‌ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

Celebrating 75 Years of Independence by unfurling the Indian Flag @ 30 km in Near Space.@PMOIndia @narendramodi @DrJitendraSingh@isro @INSPACeIND@mygovindia#AzadiKaAmritMahotsov#HarGharTiranga pic.twitter.com/4ZIJMdSZE6

— Space Kidz India (@SpaceKidzIndia) August 14, 2022