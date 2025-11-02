ಭಾನುವಾರ, 2 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
PHOTOS | ಇಸ್ರೊದಿಂದ ಭಾರಿ ತೂಕದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡ್ಡಯನ

ಪಿಟಿಐ
Published : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:20 IST
Last Updated : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:20 IST
ಈ ರಾಕೆಟ್‌ ಅನ್ನು 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಪಿಟಿಐ)

ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಉಡ್ಡಯನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಸಂಜೆ 5.26ಕ್ಕೆ ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊತ್ತ'ಎಲ್‌ವಿಎಂ–ಎಂ5' ರಾಕೆಟ್‌ ನಭಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿತು.

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಪಿಟಿಐ)

ಉಪಗ್ರಹ ನಿಗದಿತ ಭೂಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಕ್ಷೆಗೆ (ಜಿಯೊಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್‌ ಆರ್ಬಿಟ್‌–ಜಿಟಿಒ) ಸೇರಿತು.

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಪಿಟಿಐ)

ಉಪಗ್ರಹದ ತೂಕ 4,410 ಕೆ.ಜಿ ಇದೆ.

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಪಿಟಿಐ)

ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಡ್ಡಯನ ಮಾಡಿದ ಭಾರಿ ತೂಕದ ಉಪಗ್ರಹ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೊ ತಿಳಿಸಿದೆ.

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಪಿಟಿಐ)

'ಸಿಎಂಎಸ್‌–03' ಬಹುಬ್ಯಾಂಡ್‌ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಭೂಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಗರದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇಸ್ರೊ)

ಇಸ್ರೊದಿಂದ ಭಾರಿ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡ್ಡಯನ

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಪಿಟಿಐ)

ಉಪಗ್ರಹದ ವಿವರ

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇಸ್ರೊ)

4.4 ಟನ್ ಭಾರದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ 'ಸಿಎಂಎಸ್‌–03'

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಪಿಟಿಐ)

