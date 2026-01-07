PSLV-C62/EOS-N1 Mission: 2026ರ ಮೊದಲ ಉಡ್ಡಯನಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೊ ಸಜ್ಜು

<p><strong>ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ:</strong> ಜನವರಿ 12ರಂದು ಇಒಎಸ್-ಎನ್1 ಉಪಗ್ರಹ ಹೊತ್ತ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಸಿ62 ರಾಕೆಟ್ ಉಡ್ಡಯನಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೊ) ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಇದರೊಂದಿಗೆ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲ ಉಡ್ಡಯನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. </p>.2025 ಹಿಂದಣ ಹೆಜ್ಜೆ| ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ: ಇಸ್ರೊಗೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಸಾಧನೆಯ ಫಸಲು.Bahubali Rocket: ಇಸ್ರೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆ;ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಿದ 4.4ಟನ್ ಭಾರದ ಉಪಗ್ರಹ.<p>2026ರ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಇಸ್ರೊ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಒಎಸ್-ಎನ್1, ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಆರ್ಡಿಒ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾದ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. </p><p>ಜನವರಿ 12ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.17ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದ ಮೊದಲ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಿಂದ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಸಿ62 ನಭಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಲಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೊ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಈ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಪೇನ್ ಮೂಲದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕೆಸ್ಟ್ರೆಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟರ್ (ಕೆಐಡಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೊಬ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲಿದೆ. </p><p>ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ, ಮಾರಿಷಸ್, ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್, ಯುಎಇ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 17 ಇತರೆ ಪೇಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. </p><p>ಆಸಕ್ತರು ಈ ಉಡ್ಡಯನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. </p><p><a href="https://lvg.shar.gov.in/VSCREGISTRATION/registerwithemailsave.jsp">ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ</a> </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>