ಗುರುಗ್ರಹದ ಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ನಾಸಾದ ‘ಲೂಸಿ‘

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸೌರಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದು ಮುಗಿಯದ ಕುತೂಹಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಾದ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು ಸೌರಮಂಡಲ ರಚನೆ ಕುರಿತು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು ಇರುವುದು ಗುರುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಾಗಿಕೊಂಡು. ಮಂಗಳ ಹಾಗೂ ಗುರುವಿನ ನಡುವಿನ ವಲಯದಲ್ಲಿ. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿರುವ ನಾಸಾ ಹೊಸ ನೌಕೆಯೊಂದನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸೌರ ಮಂಡಲದ ಅನ್ಷೇಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗುರುಗ್ರಹದ ಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ (ನಾಸಾ) ಲೂಸಿ ಎಂಬ ನೌಕೆಯನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇಪ್ ಕ್ಯಾನ್‌ವೆರಲ್‌ನಿಂದ ಲೂಸಿ ಅಟ್ಲಾಸ್ 5 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಭಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಲಿದೆ.

💎 Lights. Camera. Lucy. The stage is set for our #LucyMission to launch to the ancient Trojan asteroids on Oct. 16.

• Live coverage at 5am ET (09:00 UTC).

• Liftoff targeted for 5:34am ET (09:34 UTC).

Watch with us here and on NASA TV: https://t.co/z1RgZwQkWS pic.twitter.com/g3RMvYn6lR

— NASA (@NASA) October 15, 2021