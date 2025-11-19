ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologyscience
ADVERTISEMENT

‘ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸುಪ್ರಿಮಸಿ’ಯನ್ನು ಮೆರೆಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ: ಪ್ರೊ. ಜಾನ್ ಎಂ. ಮಾರ್ಟಿನಿಸ್

ಎಚ್.ಎಸ್.ಸುಧೀರ
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:44 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ChemistryNobel prizeNobel Award

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT