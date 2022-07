ಜೇಮ್ಸ್‌ ವೆಬ್‌ ದೂರದರ್ಶಕ– ನಭೋ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ತಾರಾ ತೋರಣ.. ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ ಲೇಖನ

ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರದ ಅಲೌಕಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲೆಂದೇ ‘ಜೇಮ್ಸ್‌’ ವೆಬ್‌ ದೂರದರ್ಶಕ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕಕ್ಷೆಗೇರಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಕಳಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು 450 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿಶ್ವದ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಇನ್ನೂ 15–20 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಗ್ಗಲಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಕಳಿಸಲಿದೆ ‘ಜೇಮ್ಸ್‌’. ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನೇನು ನಿಗೂಢಗಳ ಸಂತೆ ಇದೆಯೊ, ಅದೆಷ್ಟು ಹೊಸ ಜಗತ್ತುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆಯೊ?! ಈ ಕುರಿತು ಲೇಖಕ ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಲೇಖನ

It’s hard to overstate what impact #JWST is going to have on science, astronomy & our understanding of the universe. Incredible images. Huge congratulations to the international team that has made this possible. pic.twitter.com/KEL6Im0DCK

— Tim Peake (@astro_timpeake) July 12, 2022