ಕೇಪ್‌ ಕೆನವರಾಲ್‌: ನಾಲ್ವರು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಭಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದೆ. ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು.

ಫ್ಲಾರಿಡಾದ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರಾಕೆಟ್, ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೊಂದಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದೆ.

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ರಾಕೆಟ್ ನಾಗರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.

Liftoff of @Inspiration4X! Go Falcon 9! Go Dragon! pic.twitter.com/NhRXkD4IWg

— SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021