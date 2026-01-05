ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologysocial media
ADVERTISEMENT

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಟೆಕಿ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 10:50 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 10:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
EngineerBengaloreTechieTraffic Slow

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT