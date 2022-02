ನವದೆಹಲಿ: ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಶ್ರೀನಗರ ಮೂಲದ 'ಚಿನಾರ್ ಕೋರ್'ನ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ ಬುಧವಾರ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಸೂಚಿಸದೆ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನಾರ್ ಕೋರ್‌ನ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ, ಗಡಿ ಭಾಗಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಹರಡುವ ಸುಳ್ಳು ವಿಷಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ‌ ಪ್ರಕಟಿಸಲು 'ಚಿನಾರ್ ಕೋರ್' ಸಾಮಾಜಿಕ‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚಿನಾರ್ ಕೋರ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಖಾತೆಗೆ 24,399 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು 43,410 ಜನರು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

