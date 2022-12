ನಿಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿಯಬಹುದು: ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಲಾಸ್‌ ಏಂಜಲೀಸ್: ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಜಾಲತಾಣ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಮಾಲೀಕ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಸ್ಕ್, ಅನೇಕ ಸ್ಪಾಮ್/ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Twitter is purging a lot of spam/scam accounts right now, so you may see your follower count drop

— Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2022