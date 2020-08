ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ದನಿಯೆತ್ತಿದ ಟ್ವೀಟಿಗರು; #Kannada ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಡಿಎಂಕೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸಂಸದೆ ಕನಿಮೋಳಿ ಭಾನುವಾರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತನಗಾದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದನಿಯೆತ್ತಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ #hindiimposition ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ನಡಿ ಟ್ವೀಟಿಗರು ಕನಿಮೋಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರು.

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಎಸ್‌ಆರ್ (ಕಂಠೀರವ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ) ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ @malayaliatticus ಎಂಬ ಟ್ವೀಟಿಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ DRM Bengaluru (@drmsbc) ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಭಾರತ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿತ್ತು.

ಡಿಆರ್‌ಎಂ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವಿನಾಯಕ್ ತೇಳಿ (@VINAYAKTELI) ಎಂಬ ಟ್ವೀಟಿಗ ನಾವು ಏನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಜತೆ ತಳುಕು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಆದರೆ ಹಿಂದಿ ನನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕು ನನಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಟ್ವೀಟ್‍‌ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಡಿಆರ್‌ಎಂ ಬೆಂಗಳೂರು 'ಪ್ರಧಾನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೊರಗಿನ ಏಜೆನ್ಸಿಯೊಂದು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇದ್ದರೂ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ 'ಸಮಸ್ಯೆ' ಎಂದು ಕೂಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಶ್ರಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ಬದಲು ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ನೀವು ಹಿಂದಿ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಟ್ವೀಟಿಸಿದೆ.

All efforts are made to provide important info in local language as well. Making issue of language every time even if it is a small sticker on the item donated by an outsider agency is not correct. Instead of appreciating the effort you bring anti-Hindi views every time — DRM Bengaluru (@drmsbc) August 9, 2020

ಡಿಎಂಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #Kannada ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಿದೆ?

ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಕನ್ನಡೇತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಲಾವಣ್ಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Can anyone spot Kannada here?

It’s Bangalore station , designed to cater to non Kannadigas most probably.#stopHindiImposition https://t.co/LAEFUEOfA4 — Lavanya Ballal | ಲಾವಣ್ಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ (@LavanyaBallal) August 8, 2020

ಸ್ಥಳೀಯರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಇದನ್ನು ತಿದ್ದಿ

Dear @HUL_News , @drmsbc is accusing of providing non Kannada labels for the donation you made in Karnataka! Hope you understand #Kannada is the official language of Karnataka@SureshAngadi_ @PiyushGoyal hope this is corrected at the earliest respecting the local sentiments! pic.twitter.com/xNk6P5E5g6 — ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗ SAmanya KAnnadiga (@sakannadiga) August 10, 2020

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಶೇ.80ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಘಿಗಳಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈಗ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ದನಿಯೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

More than 80% of activists in Karnataka are non Sanghi. Most of them are now aware about #HindiImposition & resist whenever & wherever they face it. We have also got dubbing in Kannada entertainment & infotainment. These two will provide enough protection against #HindiImposition https://t.co/Ff3ZpUnlR4 — Ganesh Chetan (@ganeshchetan) August 10, 2020

ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೇವೆ ನೀಡಿ

So what? @drmsbc Hindi is no where a national language of India. And as far as Karnataka is concerned Hindi is a foreign language to us. Serve in our language #Kannada https://t.co/e9LA4WXvCe — Md Anees (@Anees_Speaks) August 9, 2020

ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕನಿಮೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ?

Any Kannadiga politician in solidarity with Kanimozhi? Forget BJP’s stooges. They never work for interests of Kannadigas. But,didn’t see one leader either frm KA Cong or JDS extending support to her.

Kannadigas, we’re on our own. If need be, will hv to fight against our own ppl — Shruthi H M । ಶ್ರುತಿ ಎಚ್ ಎಮ್ (@shruthihm1) August 9, 2020

ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಇರುತ್ತಾ?

Will Hindi become the national language?

Will Marathi, Odia, Tamil, Bengali, Kannada, Gujarati, Marwari, Telugu, Malayalam, Assamese be reduced to regional languages?

Did Ram Rajya have only one language? Hindutva = Hinditva?

हिंदुत्व = हिंदीत्व ? — Devdutt Pattanaik (@devduttmyth) August 10, 2020

ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಿರುವ ದೇಶ ಭಾರತ, ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಬೇಡ

India is know for multi culture but recently all this is being threatened by imposing hindi on other states. #Kannada — NightOwl (@chethan117) August 10, 2020

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತೊಲಗಿ

ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಮಹಾರಾಣಿಯಂತೆ ಗೌರವಿಸುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ

Hindi is just another language. Stop treating Hindi like a Queen. My Kannada is 2000 yrs old. #2LangPolicy#stopHindiImposition — ತೇಜಸ್ವಿ ಕನ್ನಡಿಗ🌼 (@Tejaswi_Kannada) August 9, 2020

2000 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು, 73 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು

We are Kannadigas for more than 2000 Years Indians less than 73 Years Dont impose Hindi on us. treat our language equal to Hindi Special status given to Hindi must be given to Kannada also All are equal#StopHindilmposition #StopHindiImperialism #2LangPolicy — ಅರುಣ್ ಜಾವಗಲ್ | Arun Javgal (@ajavgal) August 9, 2020

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಎಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ?

How many of CISF personnel on the duty at Bengaluru Airport speaks Kannada? Simple check will tell you that your systems are imposing Hindi everywhere! @BLRAirport https://t.co/Qd04pakmQ3 — ಪ್ರಶಾಂತ | Prashant S (@JS_Prashant) August 9, 2020

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ

CISF staff at Bengaluru Airport never ever speak in Kannada. They insist on speaking in Hindi. https://t.co/nDl3eVdsSo — Vasant Shetty (@vasantshetty81) August 9, 2020

ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾದರೂ ಏನು? ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ?

Dear Sir can you pls list out those efforts made?

You can’t even tell the outsider agency to have stickers in Kannada for Karnataka.

Does the same agency put Kannada stickers in UP? #stopHindiImposition #serveinmylanguage https://t.co/dflIySfkmE — Babu Ajay (@Babuajay316) August 9, 2020

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ

Wrong!! All CISF staff speaks in Hindi by default in BLR Airport. Forget about Kannada , Even when I speak in English they continue to speak in Hindi. #stopHindiImposition #serveinmylanguage https://t.co/ONHZFYX00i — Babu Ajay (@Babuajay316) August 9, 2020

