ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ’ ಎಂಬ ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಯಿತು.

ಸರಿಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ‘ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ’ ಟ್ಯಾಗ್‌ ಬಳಸಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಈ ಟ್ಯಾಗ್‌ ಬಳಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್‌ ಅವರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಅವರನ್ನು ‘ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ‘ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜೂನ್‌ 5 ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್‌ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಯೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ‘ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ’ ಎಂಬ ಹ್ಯಾಷ್‌ ಟ್ಯಾಗ್‌ ಅನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗಿದೆ.

Happy Birthday to @myogiadityanath हिंदू हृदय सम्राट Pride of UP and Our Next Prime Minister of India. #YogiAdityanath #योगी_का_सतत_विकास #उत्तर_प्रदेश pic.twitter.com/tPEBPPHezE

Birthday Greetings to the most dynamic & industrious CM of UP, Sri @myogiadityanath Ji.

His hardwork to bring transformative changes in the admin has brought tremendous progress in peoples live.

हिंदू हृदय सम्राट #YogiAdityanath #योगी_का_सतत_विकास pic.twitter.com/tEt6OxLAe4

— Smriti Jha (@SmritiKumariJha) June 5, 2021