ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟ್ವೀಟ್‌ 'ಇತಿಹಾಸದ ಸರಪಳಿ' ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ ಶೋಭಾ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಮಾತು ಆಡಿದರೆ ಹೋಯ್ತು, ಮುತ್ತು ಒಡೆದರೆ ಹೋಯ್ತು'- ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಆರ್ಭಟದ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗಾದೆ ಮಾತು ಅ'ಪ್ರಸ್ತುತ' ಎಂಬಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈಗಂತೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನೇರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಚುಟುಕು ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಗೋಡೆ ಬರಹಗಳು ಬಹು ಚರ್ಚಿತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚೋದಕವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದು–ಮುಂದು ಯೋಚಿಸದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿದ್ದನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿ, 'ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೀನಿನಂತೆ' ಆಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹುತೇಕರದು.

ಬಹುಶಃ ಇಂಥದ್ದೇ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರದ ನೂತನ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ 'ಇತಿಹಾಸವನ್ನು' ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡೇ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.

‘ನುಡಿದಡೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು

ನುಡಿದಡೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು

....'

ಬಸವಣ್ಣನ ಈ ವಚನವು ನೆಟ್ಟಿಗರ ನುಡಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವೀಧರೆಯಾಗಿರುವ ಶೋಭಾ ಅವರು ಹಗ್ಗ–ಜಗ್ಗಾಟಗಳು ಬೇಡ, ಇತಿಹಾಸದ ಉರುಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ 'ಅಹುದಹುದು' ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡುವ ನುಡಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಸುಳಿಯದೇ ಇರದು.

ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಪಕ್ಷದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶೋಭಾ, ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದಂತಿದೆ. ಅವರಿವರ ಬಗೆಗಿನ ವಿರೋಧಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಸಮರ್ಥನೆಗಳು, ಘಟನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು, ಕೋಮು–ಸೌಹಾರ್ದದ ವಿವರಗಳು,...ಯಾವೊಂದರ ಹಳೆಯ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಈಗ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.

My heartfelt gratitude to Sri @narendramodi Ji, Sri @AmitShah Ji & Sri @jpnadda ji for reposing faith in me and shouldering such huge responsibility!

Special thanks to people of Udupi-Chikmagalur & all the well-wishers.

It's a privilege to serve Maa Bharati in new role. pic.twitter.com/99qWir23VK

— Shobha Karandlaje (@ShobhaBJP) July 7, 2021