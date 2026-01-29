ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologysocial media
ADVERTISEMENT

ಅಧಿಕ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿ ವಂಚನೆಯ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ ಮುಂಬೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ: ಏನದು?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 5:51 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 5:51 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ವಿಡಿಯೋ | ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ! ಮುಂದೇನಾಯಿತು?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಡಿಯೋ | ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ! ಮುಂದೇನಾಯಿತು?
ವಿಡಿಯೋ | ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ! ಮುಂದೇನಾಯಿತು?
MumbaiTravelTAXItaxi driversrent

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT