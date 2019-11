ಬೆಂಗಳೂರು: ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಪೆರಿಯಾರ್‌ನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗಪೀಠ ಹರಿದ್ವಾರದ ಟ್ವೀಟರ್ ಖಾತೆಯ ಟ್ವೀಟೊಂದು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾರ್‌ನಂತಹ ನಿಕೃಷ್ಟ ಜನರು ದೇಶದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದೆ. ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ ರಿಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ವೀಟಿಗರು ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದು #Ramdev_Insults_Periyar ಮತ್ತು #shutdownPatanjali ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Urging all the Ambedkarite organizations this castiest hatemonger should be in jail. File complaint under SC ST act. @BhimArmyChief @DalitOnLine @BahujanKrantiM @Barmyindia @SudhinBhadoria @Ravikant_SKD @jeevanbsp #Ramdev_insults_periyar https://t.co/iDJtJgFjAG

"We Upper-caste's are always known as the ruler's, from the time of Ram, Krishna we ruled India forever".

Then came Dalits who says we are the original inhabitants. And then later Adivasis and Muslims popped up. #Ramdev_insults_periyarpic.twitter.com/TVQ9uG1dM3

— Lokesh (@lokesh_169) November 17, 2019