ನೀವು NRI? ನೆಟ್ಟಿಗನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್‌ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಉತ್ತರ ಏನಿತ್ತು? 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಆನಂದ್‌ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ನೀವು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಆನಂದ್‌ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರು ಖಡಕ್‌ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆನಂದ್‌ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅಮೆರಿಕದ ‘ಮ್ಯಾನ್‌ಹಟನ್‌ ಸಿಟಿ ಹಬ್ಬದ‘ ಆಚರಣೆಯ ಫೋಟೊಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ನೀವು ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ (NRI)? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಲವಾರು ಜನರು, ಫಾಲೋವರ್‌ಗಳು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆನಂದ್‌ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಖಡಕ್‌ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ ಎಚ್‌ಆರ್‌ಐ (HRI: ಹೃದಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ) ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Just visiting family in New York. So am an HRI. Heart (always) resident in India….😊 https://t.co/ydzwTux9vr

— anand mahindra (@anandmahindra) July 5, 2022