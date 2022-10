ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಟೆಸ್ಲಾ ಸಿಇಒ ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಅವರು, 'ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್‌ ನೀಡಿರುವ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಖಾತೆದಾರರ ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್‌ಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಕುರಿತು ಟ್ವಿಟರ್‌ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ 'ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾಸಿಕ $ 4.99 (₹ 411) ಪಾವತಿಸಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್‌ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಸ್ಕ್‌ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲೂಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

The whole verification process is being revamped right now

