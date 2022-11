ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ: ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವಿಟರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜತೆಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್, ಟ್ವಿಟರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀಕಿಸಿದ, ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ನೌಕರರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಸ್ಕ್‌

Twitter is very slow in India, Indonesia & many other countries. This is fact, not “claim”.

10 to 15 secs to refresh homeline tweets is common. Sometimes, it doesn’t work at all, especially on Android phones.

Only question is how much delay is due to bandwidth/latency/app.

— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022