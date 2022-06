ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ: ಮರಿಯಾನೆಗೆ 'Z+' ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಗಜಪಡೆ ...

ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಮುದ್ದಾದ ಮರಿಯಾನೆ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಐಎಫ್‌ಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಶಾಂತ್‌ ನಂದಾ ಎಂಬುವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸತ್ಯಮಂಗಲಂ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಮರಿಯಾನೆಯ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರಿ ಆನೆಗೆ ಗಜಪಡೆಯು 'Z+' ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುದ್ದಾದ ಮರಿಯಾನೆ ಹಾಗೂ ಗಜಪಡೆಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮರಿಗೆ ಆನೆಗಳ ನೀಡಿರುವ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ.

ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ....

No body on earth can provide better security than an elephant herd to the cute new born baby. It’s Z+++.

Said to be from Sathyamangalam Coimbatore road. pic.twitter.com/iLuhIsHNXp

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) June 22, 2022