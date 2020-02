ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ 'ಬಾಲ್‌ ಆಧಾರ್‌'; 5ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಕಡ್ಡಾಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಆಧಾರ್‌ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಯುಐಡಿಎಐ) ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 'ಬಾಲ್‌ ಆಧಾರ್‌' ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ವಿಶೇಷ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಆಧಾರ್‌ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಮೂಲಕವೇ ದಿನ ಬುಕ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಫೋಟೊ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಆಧಾರ್‌ ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು. ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪಾಲಕರ ಆಧಾರ್‌ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ 'ಬಾಲ್‌ ಆಧಾರ್‌' ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಗು ಐದು ವರ್ಷ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್‌ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 12 ಅಂಕಿಗಳ ಆಧಾರ್‌ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ವಿಳಾಸ ಆಧಾರವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 5ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

#AadhaarForMyChild

Blue colured ‘Baal Aadhaar’ can only be used up to the age of 5, after which it becomes invalid. A mandatory biometric update is required to reactivate the child's Aadhaar. To book appointment, visit: https://t.co/QFcNEqehlP pic.twitter.com/opiQtBeSWP