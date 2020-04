₹45ಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ: ಏಮ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ರವಾನೆ

ರೂರ್ಕಿ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಫೇಸ್‌ ಶೀಲ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ 3ಡಿ ಪ್ರಿಂಟರ್‌ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಐಐಟಿ) ರೂರ್ಕಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಫೇಸ್‌ ಶೀಲ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು 'ಏಮ್ಸ್‌ ರಿಷಿಕೇಶ್‌' ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಕವಚಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಶೀಟ್‌ ಬೆಲೆ ₹5ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಫೇಸ್‌ ಶಿಲ್ಡ್ ತಯಾರಿಸಲು ಅಂದಾಜು ₹45 ತಗಲುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಒಂದು ಕವಚಕ್ಕೆ ₹25ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.

ಫೇಸ್‌ ಶೀಲ್ಡ್‌ ಫ್ರೇಮ್‌ನ್ನು 3ಡಿ ಪ್ರಿಂಟರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫ್ರೇಮ್‌ಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಶೀಟ್‌ ಸೇರಿಸಿದರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್‌–19 ರೋಗಿಗಳಿರುವ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಕನ್ನಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕನ್ನಡಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್‌ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಧರಿಸುವುದು, ತೆಗೆಯುವುದು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಿಸಲು ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Spectacle-type design of protection shield provides ease of replacement as the transparent sheet is not bound to a reusable frame.Cost of the sheet is as low as Rs 5. Manufacturing cost per shield is approximately Rs 45&mass manufacturing cost will be less than Rs 25: IIT,Roorkee https://t.co/0mwN0pzCvG

