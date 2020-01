ಐಬಿಎಂ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅರವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಆಯ್ಕೆ

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌: ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಸರಾಂತ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಬಿಎಂಗೆ ನೂತನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ(ಸಿಇಒ) ಆಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅರವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

57 ವರ್ಷದ ಅರವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಬಿಎಂ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್‌ 6ರಿಂದ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

Breaking news:

Arvind Krishna elected as IBM Chief Executive Officer

Jim Whitehurst elected IBM President

Ginni Rometty continues as Executive Chairman of the Board

Learn more: https://t.co/h3YxxNZIPq pic.twitter.com/AbcLzM4dbK

— IBM (@IBM) January 30, 2020