Co-WIN App: ನಕಲಿ ಅ್ಯಪ್ ಹಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆ್ಯಪ್‌ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಅ್ಯಪ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಅ್ಯಪ್‌ ಜನರ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೋವಿನ್ ಅ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ಅ್ಯಪ್ ಶೀಘ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ:

ಕೋವಿನ್ ಅಧಿಕೃತ ಅ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕೋವಿನ್ ಅ್ಯಪ್, ಲಸಿಕೆ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ, ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಕಲಿ ಅ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಸಚಿವಾಲಯ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಆ್ಯಪ್

ಕೋವಿನ್ ಅಂದರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೆಸರಿನ ಅ್ಯಪ್ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಅ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಅಸಲಿ ಅ್ಯಪ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ನಕಲಿ ಅ್ಯಪ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

Some apps named "#CoWIN" apparently created by unscrupulous elements to sound similar to upcoming official platform of Government, are on Appstores.

DO NOT download or share personal information on these. #MoHFW Official platform will be adequately publicised on its launch.

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) January 6, 2021