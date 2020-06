ಬೆಂಗಳೂರು: ಚೀನಾ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯ ನಡುವೆ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ 'ರಿಮೂವ್‌ ಚೀನಾ ಆ್ಯಪ್‌' ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಂಡ ಮೊಬೈಲ್‌ ವಿಡಿಯೊ ಮೇಕಿಂಗ್‌ ಆ್ಯಪ್‌ 'ಮಿತ್ರೊನ್'(Mitron).

ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ ಆ್ಯಪ್‌ಗೆ ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಎಂಬಂತೆ Mitron ಬಿಂಬಿತವಾಯಿತು. ದೇಶದ ಯುವ ಜನತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ Mitron ಬಳಸುವಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾದವು. 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಾರಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಆಗಿರುವ Mitron ಆ್ಯಪ್‌ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ.

ಕೋಡ್‌ಕ್ಯಾನ್ಯಾನ್‌ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ Mitron ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್‌ನ್ನು ₹2,500ಕ್ಕೆ (34 ಡಾಲರ್‌) ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 277 ಜನರು ಈ ಸೋರ್ಸ್‌ ಕೋಡ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ನ ತದ್ರೂಪ ಆ್ಯಪ್‌ ಆಗಿರುವ ಟಿಕ್‌ಟಿಕ್‌ನ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡ ಅಪ್ಲೇಷನ್‌ Mitron ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತಾದ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆ್ಯಪ್‌ ಬಳಕೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಸೈಬರ್‌ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Did you know, the so-called Indian App #Mitron that has been viral recently is just a rebranded version of the #TicTic App developed by us and purchased from here https://t.co/od8KtpBBUi pic.twitter.com/BaqBw3w6g7

— Qboxus (@Qboxus1) May 29, 2020