ಜಗತ್ತಿನ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾಗುರುವಿನಂತೆ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿರುವ ಹುಡುಕು ವೇದಿಕೆ 'ಗೂಗಲ್‌', ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪವನ್ನೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌ ಕೋರ್ಟ್‌ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲೂ ನಿಂತಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮ 'ಟ್ವಿಟರ್‌'ನ ಸಿಇಒ ಜಾಕ್‌ ಡಾರ್ಸೆ ತಾನು ಗೂಗಲ್‌ ಹೊರತಾದ ಸರ್ಚ್‌ ಇಂಜಿನ್‌ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ.

'ನಾನು ಈಗ ಡಕ್‌ಡಕ್‌ಗೊ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಇದೇ ನನ್ನ ಡಿಫಾಲ್ಟ್‌ ಸರ್ಚ್‌ ಇಂಜಿನ್‌ ಆಗಿದೆ...' ಎಂದು ಜಾಕ್‌ ಡಾರ್ಸೆ ಟ್ವೀಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

I love @DuckDuckGo. My default search engine for a while now. The app is even better!

