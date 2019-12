ಮುಂಬೈನ ಹೋಟೆಲ್‌ ಹೊರಗಡೆ ಇರಿಸಿದ್ದ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೋಟೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್

ಮುಂಬೈ: ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯು ₹100ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಾವಲಿಲ್ಲದೆ ಇರಿಸಿದ್ದ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಫೋಟೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ಲಾಗರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಎನ್ನುವವರು ತನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಟೊವನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಗರದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ದೇಶದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಹೊರಗಡೆ ಇರಿಸಿದ್ದ ಈರುಳ್ಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಸೆವ್ರಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ಮುಚ್ಚಿದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನ ಹೊರಗಡೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ (ಮುಂಬೈ ಪೌಸೆಡ್‌)ನಲ್ಲಿ ಪೋಟೊವನ್ನು ‘ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ’ ಎಂಬ ತಲೆಬರಹದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಮ್‌ಗಳು ವೈರಲ್‌ ಅಗಿವೆ. ಈ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೋಕ್ಸ್‌ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಗೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಈರುಳ್ಳಿಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೆನುವಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಸ್‌, ಮೀಮ್‌ಗಳು ವೈರಲ್‌

Believe it or not. Is this is how safe mumbai is? A sack of onions placed outside a restaurant to be picked up when it opens. pic.twitter.com/CVrLyKSlrV — Mumbai Paused (@SloganMurugan) December 2, 2019

How do you know if a restaurant is owned by a don? https://t.co/yItzpPiwhq — Hari Nair (@thelonghol) December 3, 2019

A country which is safe for cows and onions... but not for half the population... https://t.co/kOPzw15jab — Dr. (@lucidillusions_) December 2, 2019

See the irony. Onions safe but not women. Strange! https://t.co/Ky7CQKFJmW — Behroze Telang. (@motherrr) December 2, 2019