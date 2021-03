ರೈಲಿನ ಮೇಲೇರಿ ಕುಳಿತು ಇಳಿಯಲೊಪ್ಪದ ಬೆಕ್ಕು!

ಲಂಡನ್ ಯೂಸ್ಟನ್‌ನ ಅವಂತಿ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್‌ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡಲಿದ್ದ ರೈಲನ್ನು ಬೆಕ್ಕೊಂದು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಬೆಕ್ಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರಲು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ.

ರೈಲಿನ ಮೇಲೇರಿ ಕುಳಿತ ಬೆಕ್ಕಿನ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾನಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಕ್ಕಿನಿಂದಾಗಿ ಆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬೆಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸಿ, ಕೊನೆಗೂ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶ‌ಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

In the UK right now a train is delayed as a cat is sitting on the roof and refusing to come down. pic.twitter.com/I4WAC681Te

