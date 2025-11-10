ದೋಣಿಯಲ್ಲೇ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದ ವೃದ್ಧೆ; ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

<p><strong>ಕೇರಳ:</strong> ಇಲ್ಲಿಯ ಕುಮಾರಕೊಂ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದು ಮಸಾಲಾ ಚಹಾ ಮಾರುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.</p><p>ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ‘ಚಾಯಾ ಚೇಚಿ’ (ಚಹಾ ನೀಡುವ ಅಕ್ಕಾ) ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಈ ವೃದ್ಧೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ರನಾವತ್ ಎನ್ನುವವರು ವೃದ್ಧೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಾಜಿನ ಲೋಟಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವಿದೆ.</p><p>ವಿಡಿಯೊ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ತರಹೇವಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಸ್ಟಾರ್ಬಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಚಹಾ ಹೀರುವವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿಯೇ ಎನಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ‘ಕನಸುಗಳು ಇದರಿಂದಲೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೇ ವೃದ್ಧೆಯ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ‘ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್’ ಎನ್ನುವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದ ಕುಮಾರಕೊಂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಹಾವನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಚಹಾದ ಜತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ಗಳೂ ಇವರ ಬಳಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>