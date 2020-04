ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊ | ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಜಿಂಕೆಯ ಹೊತ್ತು ಮರ ಹತ್ತಿದ ಚಿರತೆ

ಚಿರತೆಯೊಂದು ತಾನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಜಿಂಕೆಯ ಕಳೇಬರ ಹೊತ್ತು ಮರ ಹತ್ತಿದ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಐಎಫ್‌ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರ್ವೀನ್ ಕಸ್ವಾನ್ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಅದೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಆಂಗಲ್‌ನಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

You saw that Leopard climbing a straight tree with huge kill which I shared. This is same from another angle. Shot at Kruger National Park on the 24th March at 6 pm. This one is equally amazing. Courtesy Ashok Nillekunja. pic.twitter.com/jzZSwUPAg3

