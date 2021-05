ರಾಂಚಿ: ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ನಡು ರಸ್ತೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಜೀವಿಯೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಚಲಿತಗೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಸಹ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಧ್ಯೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಏಲಿಯನ್‌ ಸಾದೃಶ್ಯ ಜೀವಿಯೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಹಜರಿಭಾಗ್‌ನ ಚಡ್ವಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಸೇತುವೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕಂಡುಬಂದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

A human like 'bizarre creature' spotted in Jharkhand's #Hazaribagh during crossing a bridge, a day earlier.

Peoples nearby, are very nervous and too shocked that, was this a #Ghost, #Alien or anything else? #AlienInHazaribagh#alien2021 @NASA_Johnson @NASA @isro @Alienware pic.twitter.com/th5UzgFCFL

— 🆅🅸🅺🅰🆂🅷 🅺 🅺🆄🆂🅷🆆🅰🅷🅰 🇮🇳 (@Only4Vikash) May 30, 2021