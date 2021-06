ನವದೆಹಲಿ: ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾದ ತಾಂಜೇನಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಘಟನೆಯೊಂದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಗಿಯಾದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಸದೆಯನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿ ಬನ್ನಿ', ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಂಸದೆ ಕಂಡೆಸ್ಟರ್ ಸಿಚ್ವಾಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜಾಬ್ ನ್ಡುಗೈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಹೋದರಿಯರು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ? ಎಂದವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

📌 KICKED OUT

🔴 Tanzanian MP Condester Michael Sichlwe caused a stir in parliament in Dodoma today 'by wearing black tight-fitting trousers, and yellow top'.

Speaker of Parliament Job Ndugai threw her out for wearing 'non-parliamentary attire'.

📷 @Hakingowi pic.twitter.com/n8vxabWLQV

— Louis Jadwong (@Jadwong) June 1, 2021