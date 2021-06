85ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಯುವಕರನ್ನು ನಾಚಿಸುವಂತೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಈಗಲೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕುರಿತು ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಟ್ವೀಟ್ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

85 ವರ್ಷದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು, ಲೋನವಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜತೆಗೆ ಯೋಗ, ಕೆಲವೊಂದು ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯವೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ, ನೀವೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಜನರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Friends, with his blessings and your good wishes ...I have started water aerobics along with Yoga and light exercise . Health is his great blessing to keep going. Be happy healthy and strong 🙏 pic.twitter.com/XtjiOXW5AK

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) June 7, 2021