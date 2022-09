ತಮಿಳುನಾಡು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಜತೆ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ನೃತ್ಯ: ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್

ಚೆನ್ನೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಜತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಮದುರೈನ ಮೌಂಟೇನ್ ವಿವ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಮಕ್ಕಳ ಜತೆ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

#katrinakaif dance in #Arabickuthu with kids 😍💞 Mountain View School pic.twitter.com/ogTPMp3rNd

ಕತ್ರಿನಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 5,000 ಮಂದಿ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೊ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

The most adorable human being ❤️#katrinakaif pic.twitter.com/xrTTLMVExF

