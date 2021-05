ವಿಡಿಯೊ: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಬಾಟಲ್‌ ಬಿರಡೆ ತೆಗೆದ ಜೇನ್ನೊಣಗಳು; ಹೌಹಾರಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!

ಎರಡು ಜೇನ್ನೊಣಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಬಾಟಲಿಯ ಬಿರಡೆ ತೆರೆದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಅವು ಕ್ಯಾಪ್‌ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಂಬಲೇ ಬೇಕು!

ಹೌದು. ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಎರಡು ಜೇನ್ನೊಣಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಬಾಟಲಿಯ ಬಿರಡೆ ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮಾಡಿವೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿ ತಾಣ ‘ವೈರಲ್‌ ಹಾಗ್‌’ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

Well, that's it for humanity. We've had a decent run but if bees have mastered the screw-top lid I think this is the beginning of the end. pic.twitter.com/XyHonJ2q73

— Michael Moran (@TheMichaelMoran) May 25, 2021