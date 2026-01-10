ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homewomen
ADVERTISEMENT

ಭಾವಯಾನ: ಕೊನೆಗೂ ನೀನು ಬರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲೇ... ಪೆಣ್ಣೇ?

ರಮ್ಯಾ ಕವೀಶ್
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 22:30 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 22:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
womenMemoryEmotional decisionEmotional

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT