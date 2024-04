ಮಹಿಳೆ: ನಿನ್ನ ನೀನು ಅರಿತಲ್ಲಿ..

"ಮಹಿಳೆ" ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ "ಮಹಿ" ಎಂದರೆ ಭೂಮಿ. ಭೂಮಿಗಿರುವಷ್ಟೇ ಅಪಾರ ತಾಳ್ಮೆ, ಭೂಮಿಗಿರುವಷ್ಟೇ ಕ್ಷಮಾ ಗುಣ, ಭೂಮಿಗಿರುವಷ್ಟೇ ಸ್ವೀಕೃತ ಗುಣ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಕರೆದದ್ದು.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ Woman ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. Wo man ಎಂದರೆ Without Man. One who is capable of surviving without man is called Woman. ಪುರುಷನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಬದುಕಬಲ್ಲವಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನೂ ಕೂಡ ದಾಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಈ ಸಮಾಜ ಅಬಲೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರೂ ಆಗಲೂ ಅವಳು ದುರ್ಬಲ, ಹಾಗೂ ಅಸಹಾಯಕ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಖಂಡಿತಾ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ಅವಳಿಗೆ ಅಬಲೆ ಎನ್ನುವದಕ್ಕಿಂತ ಬಲೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ. ಏನು ಈ ಬಲೆ? ಆಗಲೂ, ಈಗಲೂ , ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳು ತನ್ನವರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯನ್ನು , ಅಂತಃಕರಣದ ಬಲೆಯನ್ನು, ತಾಳ್ಮೆಯ ಬಲೆಯನ್ನು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಲೆಯನ್ನು ನೇಯ್ದು ಕೊಂಡು ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರುವಳು.

ದುರ್ಬಲ, ಹಾಗೂ ಅಸಹಾಯಕ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಿಂದ 'ಅಬಲೆ' ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇ ಒಬ್ಬಳೇ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿದ್ದಾಳೆ, ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಆಗಲೂ ದುರ್ಬಲ, ಹಾಗೂ ಅಸಹಾಯಕ ಮಹಿಳೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿದ್ದಳು.

ಈಗಂತೂ ದೂರ ದೂರಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೂ, ಆಳ ಆಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೂ, ವಿವಿಧ ಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಮಹಿಳೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ,ಎಲ್ಲರ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಅವಳು ಸಬಲೆ. ಮಹಿಳೆ ಅದೆಷ್ಟು ಸಬಲೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.