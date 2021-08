'ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಬರ್ತಿದೆ...ಕಾಪಾಡಿ': ಅಫ್ಗನ್‌ ಮಹಿಳೆಯ ಕೂಗು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ದಾಖಲು

ಕಾಬೂಲ್‌: ತಾಲಿಬಾನಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದಾರೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಅಫ್ಗನ್‌ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಹೊರಗೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು 'ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರ ಹೋಗಲು ಬಿಡಿ...' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಬರ್ತಿದೆ...' ಎಂದು ಬೇಲಿಯ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ರೋದಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಗೊಂದಲಮಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೊ ಬಿಂಬಿಸುವಂತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು, ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಫ್ಗನ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ವಾಯುಪಡೆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದು, ತಾಲಿಬಾನಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Afghan families behind the barbed wires of Kabul airport, begging soldiers to let them in. "Help us, the Taliban are coming for us," the woman cries.#Afghanistan pic.twitter.com/aCe6vgmshi — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) August 18, 2021

ಬೇಲಿಯ ತಡೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಕೂಗುತ್ತ, ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳ ನೆರವು ಕೋರುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಬೂಲ್‌ನ ಹಮಿದ್‌ ಕರ್ಜಾಯಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್‌ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯುಂಟಾಗಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ 13 ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ 1,100 ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕಾಬೂಲ್‌ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಏರ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತ ಭವನ ತಿಳಿಸಿದೆ.

The baby being passed around in desperation. Kabul airport, Afghanistan. https://t.co/m1gfXfU1IN — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) August 19, 2021

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಲು ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ತಡೆಯೊಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರನ್ನು ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ತಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಹೆದರಿಸಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್‌ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ದ್ವಾರ ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

homeless and hopeless #afghani women are singing a sad song at #Kabulairport pic.twitter.com/cmtYeZwUgS — Aftab Baloch (@aftabnaseer6) August 19, 2021

ಈಗಾಗಲೇ 2,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನಗಳು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿವೆ.

ವಿಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡುವುದು, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಬಿದ್ದು, ಎದ್ದು ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ಧುಮುಕುತ್ತಿರುವುದು, ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ವಿಮಾನಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ವಿಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ವಿಮಾನವೊಂದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವಾಗ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ.

طالبان انسانیت کا جنازہ آسمان سے گراتے ہوئے اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اس دور کے ہاجوج ماجوج ہم ہے۔#Afghan_lives_matter #AfghanWomen #AfganistanCrisis pic.twitter.com/0BeYPgoGP4 — Aftab Baloch (@aftabnaseer6) August 16, 2021

An Afghan child sleeps on the cargo floor of a U.S. Air Force C-17 Globemaster III, kept warm by the uniform of the C-17 loadmaster, during an evacuation flight from Kabul, Afghanistan, Aug. 15. (U.S. Air Force Courtesy Photo) pic.twitter.com/QXAmPzv4OG — Paul Szoldra (@PaulSzoldra) August 18, 2021

US Secretary of State Antony Blinken said the mission in Afghanistan has been a success. What does failure look like? #Kabul pic.twitter.com/A9f2t7N7uh — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 16, 2021