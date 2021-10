ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕೋಮು ಘರ್ಷಣೆ| ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವಾಲಯಗಳು ನಾಶವಾಗಿಲ್ಲ: ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎ.ಕೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಮೊಮೆನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೋಮುಗಲಭೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವೂ ಧ್ವಂಸವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಇಬ್ಬರು ಹಿಂದೂಗಳು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪೊಲೀಸರ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರು,’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಎಎನ್‌ಐ’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

‘ಇಬ್ಬರು ಹಿಂದೂಗಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಸಹಜ ಸಾವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೆಗೆದು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಸಾಚಾರದ ವೇಳೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು, ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವೂ ನಾಶಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿವೆ. ಹಿಂಸಾಚಾರ ದುರದೃಷ್ಟಕರ, ನಡೆಯಬಾರದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ,’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"Contrary to all ongoing propaganda, only 6 people died during recent violence of which 4 were Muslims, killed during encounters with law enforcing authorities & 2 were Hindus," reads a statement of Bangladesh Foreign Minister Dr AK Abdul Momen on recent violence incidents pic.twitter.com/pPqQlGZwt2

— ANI (@ANI) October 29, 2021