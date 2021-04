95ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಣಿ

ಲಂಡನ್‌: ಬ್ರಿಟನ್‌ ರಾಣಿ ಎರಡನೇ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 95ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಏಪ್ರಿಲ್‌ 9 ರಂದು ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ II ಅವರ ಪತಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಫಿಲಿಪ್ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ II ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಿಟನ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೋರಿಸ್‌ ಜಾನ್ಸನ್‌ ಅವರು ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ II ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ರಾಣಿ ಅವರು ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅವರ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

I would like to send my warm wishes to Her Majesty The Queen on her 95th birthday.

I have always had the highest admiration for Her Majesty and her service to this country and the Commonwealth.

I am proud to serve as her Prime Minister.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 21, 2021