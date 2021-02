ಗಾಲ್ವನ್ ಕಣಿವೆ ಸಂಘರ್ಷದ ವಿಡಿಯೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಚೀನಾ

ಬೀಜಿಂಗ್: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್‌ನ ಗಾಲ್ವನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸೈನಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೀನಾ ಈಗ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಡಿಯೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಚೀನಾದ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗಾಲ್ವನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್ನಲಾದ ಸಂಘರ್ಷದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಚೀನಾದ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಪಡೆ ಚೀನಾ ನೆಲೆಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

On-site video of last June’s #GalwanValley skirmish released. It shows how did #India ’s border troops gradually trespass into Chinese side. #ChinaIndiaFaceoff pic.twitter.com/3o1eHwrIB2

ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಯ ಸೈನಿಕರ ಪಡೆ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಕಲ್ಲಿನ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾವೇರಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚದುರಿಸಲು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಾಗುವಾಗ ಸೈನಿಕರು ಬಂಡೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್‌ಲೈಟ್, ದಂಡ ಹಾಗೂ ಶೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಮಗದೊಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಧರ ನಡುವಣ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

#China China Central Military Commission has honored the "Heroic Regimental Commander in Border Defense" to Qi Fabao, (the #PLA officer in winter coat in video), for safeguarding the country’s territory in last June’s #GalwanValley skirmish. pic.twitter.com/GXEtQmUEQz

— Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) February 19, 2021