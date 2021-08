ನವದೆಹಲಿ: ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳ ಬೆಂಬಲ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಫ್ಗನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ಕೈವಶವಾಗಿದೆ. ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವೂ ಸಹ ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

9/11 ದುರ್ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಸುದೀರ್ಘ 20 ವರ್ಷಗಳು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಈಗ ತವರಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿವೆ. ಈವರೆಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಫ್ಗನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಫ್ಗನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಖರ್ಚಿನ ಹೊರೆಯು ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಮೇಲಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ನಾಲ್ವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ನಿಗಾ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಜೀವ, ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ ಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್‌ ವೆಚ್ಚ, ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹೋರಾಟ,.. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಗೆಡವಿದ್ದಾರೆ.

US Secretary of State Antony Blinken said the mission in Afghanistan has been a success. What does failure look like? #Kabul pic.twitter.com/A9f2t7N7uh

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 16, 2021