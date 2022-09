ಫ್ಲಾರಿಡಾ: ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲಾರಿಡಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ಹರಿಕೇನ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಾವು–ನೋವು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಫ್ಲಾರಿಡಾದ ‘ಪೋರ್ಟ್ ಮೇರ್ಸ್ ಬೀಚ್’ ಬಳಿ ಚಂಡಮಾರುತದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್‌ಬಿಸಿ2 ಟಿವಿ ವರದಿಗಾರ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಟಿವಿ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೀಲಾ ಗೇಲರ್ ಎನ್ನುವ ವರದಿಗಾರ್ತಿಯ ಮೈಕ್‌ನ್ನು ಆ್ಯಂಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಲೈವ್ ಕಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ವೇಳೆಯೇ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಕೀಲಾ, ‘ಹೌದು ನೀವು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಅನುಮಾನ ಸರಿ ಇದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಟಿವಿ ಮೈಕ್ರೋಫೊನ್‌ನನ್ನು ಈ ಹಾಳಾದ ಚಂಡಮಾರುತದ ಗಾಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಲು ಕಾಂಡೋಮ್ ಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಪ್ ಮೈಕ್ ನನ್ನದು’ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇವರೊಬ್ಬರ ಜಾಣೆ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.

NO WAY! 🚨 WBBH-TV reporter Kyla Galer protecting her microphone with a condom during Hurricane Ian coverage. 😳😳😳#wbbhtv #kylagaler #hurricaneian #weathercloud #weather #hurricane #florida #condom @kylagaler pic.twitter.com/xybe0KyWxX

