ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ: ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೈಡನ್‌

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್‌ ಅವರು ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಗೆ, ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗಲು, ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಬದುಕಲು ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಸಾರಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ' ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಜಿಲ್‌ ಬೈಡನ್‌ ಪರವಾಗಿ ಬೈಡನ್‌ ಗುರುವಾರ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

Jill and I send warm greetings on Mahavir Jayanti to people of the Jain faith. This is a day to strive for peace, happiness, and the success of all. May we each pursue the values Mahavir Swami embodied: to seek truth, turn from violence, and live in harmony with each other.

— President Biden (@POTUS) April 14, 2022