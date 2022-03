ಸಿಯಾಲ್‌ಕೋಟ್‌: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಯಾಲ್‌ಕೋಟ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್‌ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್‌ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಮದ್ದು–ಗುಂಡುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸಿಯಾಲ್‌ಕೋಟ್‌ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಲ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

Reportedly Ammunition depot of Pakistan Army, Sialkot hit by "unidentified object". Huge fire and ongoing blasts...

Massive explosion occurred at Pakistan Army Depot in Bhalan Wala, #Sialkot.

No Official Reason given. Ammo Depot is close to Jammu pic.twitter.com/4dgktLNIvb

— MUBreaking (@MUBreaking) March 20, 2022